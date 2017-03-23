Лондонський терорист був відомий спецслужбам – Т.Мей

Глава уряду відзначила, що колись нападник був під слідством через насильницький екстремізм, але потім став "другорядною фігурою".

Т.Мей віддала шану загиблому поліцейському Кіту Палмеру, назвавши його "героєм до останнього дюйма".

Троє інших поранених поліцейських зараз у стабільному стані, сказала вона.

Нагадаємо, вчора на Вестмінстерському мосту в Лондоні, поблизу будівлі британського парламенту, терорист наїхав легковим автомобілем на перехожих, що перебували на тротуарі. В результаті щонайменше дві людини загинули і кілька десятків отримали поранення.

Потім автомобіль врізався в огорожу Вестмінстерського палацу. Водій вискочив з машини з ножем і побіг до будівлі парламенту, де йому перегородили дорогу поліцейські. Терорист убив одного з них, другий застрелив нападника.

Відповідальність за напад узяло на себе угруповання “Ісламська держава”.

Семеро поранених досі в критичному стані. Окрім них до лікарні потрапили ще 29 людей, повідомляє поліція.



Деякі ЗМІ повідомляли, що терориста звали Абу Іззадін, і він раніше відбув термін у в’язниці за терористичну діяльність.