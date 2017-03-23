Лондонский террорист был известен спецслужбам - Т.Мэй

Глава правительства отметила, что когда-то нападающий был под следствием за насильственный экстремизм, но потом стал "второстепенной фигурой".

Т.Мэй почтила память погибшего полицейского Кита Палмера, назвав его "героем до последнего дюйма".

Трое других раненых полицейских сейчас в стабильном состоянии, сказала она.

Напомним, вчера на Вестминстерском мосту в Лондоне, у здания британского парламента, террорист наехал легковым автомобилем на прохожих, которые находились на тротуаре. В результате по меньшей мере два человека погибли и несколько десятков получили ранения.

Затем автомобиль врезался в ограждение Вестминстерского дворца. Водитель выскочил из машины с ножом и побежал в здание парламента, где ему перегородили дорогу полицейские. Террорист убил одного из них, второй застрелил нападавшего.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

Семеро раненых до сих пор в критическом состоянии. Кроме них в больницу попали еще 29 человек, сообщает полиция.



Некоторые СМИ сообщали, что террориста звали Абу Иззадин, и он ранее отбыл срок в тюрьме за террористическую деятельность.