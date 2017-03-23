Лондонский террорист был известен спецслужбам - Т.Мэй

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 52127 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123290 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182486 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133023 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126535 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118616 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106604 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107627 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103943 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Лондонский террорист был известен спецслужбам - Т.Мэй

Лондонский террорист был известен спецслужбам - Т.Мэй

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Террорист, совершивший вчера террористическое нападение на людей в центре Лондона, родился в Британии и был известен полиции и спецслужбам. Об этом в своем обращении к Палате общин британского парламента заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Глава правительства отметила, что когда-то нападающий был под следствием за насильственный экстремизм, но потом стал "второстепенной фигурой".

Т.Мэй почтила память погибшего полицейского Кита Палмера, назвав его "героем до последнего дюйма".

Трое других раненых полицейских сейчас в стабильном состоянии, сказала она.

Напомним, вчера на Вестминстерском мосту в Лондоне, у здания британского парламента, террорист наехал легковым автомобилем на прохожих, которые находились на тротуаре. В результате по меньшей мере два человека погибли и несколько десятков получили ранения.

Затем автомобиль врезался в ограждение Вестминстерского дворца. Водитель выскочил из машины с ножом и побежал в здание парламента, где ему перегородили дорогу полицейские. Террорист убил одного из них, второй застрелил нападавшего.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

Семеро раненых до сих пор в критическом состоянии. Кроме них в больницу попали еще 29 человек, сообщает полиция.

Некоторые СМИ сообщали, что террориста звали Абу Иззадин, и он ранее отбыл срок в тюрьме за террористическую деятельность.

 

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