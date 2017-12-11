Ломаченку вручили нагороду найкращому боксеру року
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) отримав нагороду імені Мухаммеда Алі в номінації "International Fighter of the Year" від Ring 8, повідомляє УНН з посиланням на сайт ring8ny і сторінку менеджера боксера Егіса Клімаса в Instagram.
Трофей був вручений Ломаченко на спеціальному вечері, що відбулася в Нью-Йорку.
Нагадаємо, що після звитяги над Рігондо наш спортсмен зайняв другий рядок у списку кращих боксерів світу.
Як повідомляв УНН, у ніч з 9 на 10-е грудня на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку завершився історичний бій двох дворазових олімпійських чемпіонів Василя Ломаченка і Гільєрме Рігондо. У головному бою вечора 29-річний чемпіон світу WBO в першій легкій вазі з України переміг 37-річного кубинського суперчемпіона світу WBA.