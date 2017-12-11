Ломаченко вручили награду лучшему боксеру года

Трофей был вручен Ломаченко на специальном ужине, состоявшемся в Нью-Йорке.

Напомним, что после победы над Ригондо наш спортсмен занял вторую строчку в списке лучших боксеров мира.

Как сообщал УНН, в ночь с 9 на десятом декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке завершился исторический бой двух двукратных олимпийских чемпионов Василия Ломаченко и Ригондо. В главном бою вечера 29-летний чемпион мира WBO в первом легком весе из Украины победил 37-летнего кубинского суперчемпиона мира WBA.