Ломаченко негативно оцінив ідею переходу Усика в супертяжі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко дав оцінку можливому переходу свого товариша і абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика в суперважкий дивізіон, повідомляє УНН з посиланням на Youtube-канал Ломаченка.
"Зараз би я не хотів цього говорити, але я вважаю, що прямо зараз, в найближчі рік - занадто рано. Зрозуміло, що можна перейти в суперважку вагу, боксувати незрозуміло з ким і виглядати добре. Я говорю про топ-боксерів - я б поки не робив цього", - заявив Ломаченко.
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Додамо, що майбутній бій Усика пройде 10-го листопада в Манчестері проти колишнього чемпіона світу Тоні Беллью. Поєдинок пройде в важкій вазі.