Ломаченко негативно оценил идею перехода Усика в супертяжи

"Сейчас бы я не хотел этого говорить, но я считаю, что прямо сейчас, в ближайшие год - слишком рано. Понятно, что можно перейти в супертяжелый вес, боксировать непонятно с кем и выглядеть хорошо. Я говорю о топ-боксерах - я бы пока не делал этого", - заявил Ломаченко.

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Добавим, что будущий бой Усика пройдет 10-го ноября в Манчестере против бывшего чемпиона мира Тони Беллью. Поединок пройдет в тяжелом весе.