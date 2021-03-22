Локдаун у Києві: Міністерствам рекомендували перейти на "дистанційку"

Немчінов нагадав, що 20 березня 2021 року Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла рішення, що з 00 годин 00 хвилин 23 березня 2021 року місто Київ переходить до "червоної" зони.

Цитата:

"У зв’язку з цим, сьогодні під час позачергового засідання Кабінету Міністрів України було прийнято протокольне доручення щодо рекомендації Міністерствам та іншим органам виконавчої влади, які розміщені на території міста Києва, перевести роботу максимальної кількості працівників на віддалений режим роботи", - повідомив він.

Контекст

У Києві з 20 березня на три тижні запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу.



Зокрема заборонено:

• Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)

• Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)

• Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)

• Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)

• Присутність глядачів на спортивних змаганнях