Лівійський прем'єр просить про міжнародну військову допомогу

КИЇВ. 19 січня. УНН. Незадовго до початку конференції по Лівії в Берліні сьогодні, 19 січня, глава міжнародно визнаного уряду в Тріполі Фаїз Сарадж закликав ввести міжнародні війська в країну. Про це заявив прем'єр в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag, яке буде опубліковано в неділю, 19 січня, повідомляє УНН з посиланням на DW.