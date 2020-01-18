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Спецпредставник ООН закликав припинити іноземну інтервенцію в Лівії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Напередодні міжнародної конференції щодо Лівії в Берліні спецпредставник генерального секретаря ООН у цій країні Гасан Саламі закликав до припинення іноземного втручання в лівійський конфлікт. Участь інших країн тільки посилює розкол в країні, заявив Саламі в суботу, 18 січня, повідомляє УНН з посиланням на DW і AFP.

Спецпредставник ООН закликав припинити іноземну інтервенцію в Лівії

"Ми повинні покласти край порочному колу, в якому лівійці просять про допомогу інші країни", - вважає Саламі.

На його думку, міжнародне співтовариство повинне сприяти припиненню збройного конфлікту в Лівії та її успішному розвитку. Говорячи про майбутню конференцію, Саламі зазначив, що він не налаштований песимістично, але і "не настільки наївний", щоб вважати, що буде покладено край розбіжностям між різними країнами щодо Лівії.

В інтерв'ю міжнародному арабському виданню Al-Sharq al-Awsat Саламі виступив проти участі в лівійському конфлікті іноземних бійців і розповів, що на конференції будуть обговорюватися нелегальні поставки зброї до Лівії.

Спецпредставник ООН наголосив, що йдеться про міжнародну зустріч, і не варто очікувати укладення на ній угоди між урядом національної єдності й командувачем "Лівійської національної армії" (ЛНА) Халіфою Хафтаром. Метою конференції є укладання стабільного перемир'я на основі тимчасового припинення вогню, яке діє в Лівії з 12 січня.

Нагадаємо, напередодні мирної конференції по Лівії Хафтар припинив постачання нафти.

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