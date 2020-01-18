Спецпредставитель ООН призвал прекратить иностранную интервенцию в Ливии

"Мы должны положить конец порочному кругу, в котором ливийцы просят о помощи другие страны", - считает Саламе.

По его мнению, международное сообщество должно способствовать прекращению вооруженного конфликта в Ливии и ее успешному развитию. Говоря о предстоящей конференции, Саламе отметил, что он не настроен пессимистично, но и "не настолько наивен", чтобы считать, что будет положен конец разногласиям между различными странами в отношении Ливии.

В интервью международному арабском изданию Al-Sharq al-Awsat Саламе выступил против участия в ливийском конфликте иностранных бойцов и рассказал, что на конференции будут обсуждаться нелегальные поставки оружия в Ливию.

Спецпредставитель ООН подчеркнул, что речь идет о международную встречу, и не стоит ожидать заключения на ней соглашения между правительством национального единства и командующим "Ливийской национальной армии" (ЛПА) Халифой Хафтаром. Целью конференции является заключение стабильного перемирия на основе временного прекращения огня, которое действует в Ливии с 12 января.

Напомним, накануне мирной конференции по Ливии Хафтар прекратил поставки нефти.