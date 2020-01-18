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Накануне мирной конференции по Ливии Хафтар прекратил поставки нефти

Киев • УНН

 • 12712 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Накануне международной конференции по Ливии, которая состоится 19 января в Германии, ливийские терминалы на восточном побережье прекратили отгрузку нефти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Накануне мирной конференции по Ливии Хафтар прекратил поставки нефти

Приказ был отдан командующим Ливийской национальной армии генералом Халифой Хафтаром.

Ливийская национальная корпорация выступила с призывом не использовать нефть как инструмент политического давления.

16 января министр иностранных дел Германии Гайко Маас после встречи с Хафтаром в Бенгази на востоке Ливии заявил, что генерал согласился заключить перемирие и соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, тремя днями ранее Хафтар покинул Москву после длительных переговоров с международно признанным премьер-министром Ливии Фаиз Сараджа, отказавшись подписывать совместный документ и сославшись на необходимость консультаций с поклонниками.

Хафтар также подтвердил Мааса, что готов приехать в Берлин 19 января на саммит по Ливии под эгидой ООН. Ранее о своем участии в конференции заявил и Фаиз Сарадж.

Ранее в январе Турция стала отправлять свои войска на помощь правительства Сараджа.

Гражданская война в Ливии началась после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

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