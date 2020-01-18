Накануне мирной конференции по Ливии Хафтар прекратил поставки нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Накануне международной конференции по Ливии, которая состоится 19 января в Германии, ливийские терминалы на восточном побережье прекратили отгрузку нефти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Приказ был отдан командующим Ливийской национальной армии генералом Халифой Хафтаром.
Ливийская национальная корпорация выступила с призывом не использовать нефть как инструмент политического давления.
16 января министр иностранных дел Германии Гайко Маас после встречи с Хафтаром в Бенгази на востоке Ливии заявил, что генерал согласился заключить перемирие и соблюдать режим прекращения огня.
Напомним, тремя днями ранее Хафтар покинул Москву после длительных переговоров с международно признанным премьер-министром Ливии Фаиз Сараджа, отказавшись подписывать совместный документ и сославшись на необходимость консультаций с поклонниками.
Хафтар также подтвердил Мааса, что готов приехать в Берлин 19 января на саммит по Ливии под эгидой ООН. Ранее о своем участии в конференции заявил и Фаиз Сарадж.
Ранее в январе Турция стала отправлять свои войска на помощь правительства Сараджа.
Гражданская война в Ливии началась после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.