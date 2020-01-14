На переговорах у Москві щодо Лівії прориву не сталося: Хафтар просить дати йому час

КИЇВ. 14 січня. УНН. Проведені в понеділок, 13 січня, в Москві переговори щодо припинення вогню у Лівії не принесли істотних результатів. У рамках зустрічі угоду, що конкретизує умови припинення вогню в Лівії підписала лише одна сторона. Водночас, як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, на зустрічі досягнуто певного прогресу. Про це пише DW, передає УНН.