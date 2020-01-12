Армія Хафтара призупинила наступ на столицю Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Лівійська національна армія генерала Халіфи Хафтара заявила про початок режиму припинення вогню в районі столиці Лівії Тріполі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Wasat.
У Хафтара заявили, що режим діятиме тільки за умови, що противники з визнаного ООН Уряду національної єдності Лівії також припинять бойові дії.
З ініціативою припинити вогонь в районі Триполі з 12 січня раніше виступили президенти Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Ердоган після своєї зустрічі 8 січня.
Нагадаємо, раніше Хафтар відкинув пропозицію РФ та Туреччини про припинення вогню в Лівії.