Армия Хафтара приостановила наступление на столицу Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара заявила о начале режима прекращения огня в районе столицы Ливии Триполи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Wasat.
В Хафтара заявили, что режим будет действовать только при условии, что противники из признанного ООН правительства национального единства Ливии также прекратят боевые действия.
С инициативой прекратить огонь в районе Триполи с 12 января ранее выступили президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган после своей встречи 8 января.
Напомним, ранее Хафтар отверг предложение РФ и Турции о прекращении огня в Ливии.