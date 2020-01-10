Хафтар отверг предложение РФ и Турции о прекращении огня в Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара отвергла предложение президентов России и Турции о прекращении огня с 12 января. Об этом сообщает "Радио свобода", информирует УНН.
"Как сообщают информационные агентства, в заявлении армии говорится, что она приветствует инициативу президента "дружественного государства" Владимира Путина по достижению стабильности в Ливии, но намерена продолжить борьбу с "террористическими группировками", которые "захватили ливийскую столицу Триполи". Согласно заявлению, достижения стабильности в Ливии возможно только в случае разоружения сил, воющих с армией Хафтара", - говорится в сообщении.
В международно признанном Правительстве национального согласия в ответ заявили, что готовы рассматривать любые предложения заслуживают доверия в прекращении огня.
При этом представитель правительства сообщил агентству Bloomberg, что Триполи имеет право вступать в военные альянсы для защиты от нападений. О готовности оказать военную поддержку правительства в Триполи ранее заявила Анкара.
В Ливии продолжается гражданская война. Главными сторонами конфликта является международно признанный правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке при поддержке генерала Халифы Хафтара.
Как сообщалось ранее в УНН, в Ливии силы Хафтара захватили стратегический пункт на средиземноморском побережье.