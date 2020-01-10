Хафтар відкинув пропозицію РФ та Туреччини про припинення вогню в Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Лівійська національна армія генерала Халіфи Хафтара відкинула пропозицію президентів Росії і Туреччини про припинення вогню з 12 січня. Про це повідомляє "Радіо свобода", інформує УНН.
"Як повідомляють інформаційні агентства, в заяві армії говориться, що вона вітає ініціативу президента "дружньої держави" Володимира Путіна по досягненню стабільності в Лівії, але має намір продовжити боротьбу з "терористичними угрупованнями", які "захопили лівійську столицю Тріполі". Згідно із заявою, досягнення стабільності в Лівії можливо тільки в разі роззброєння сил, виючих з армією Хафтара", - йдеться у повідомленні.
У міжнародно визнаному Уряді національної згоди у відповідь заявили, що готові розглядати будь-які пропозиції, що заслуговують на довіру про припинення вогню.
При цьому представник уряду повідомив агентству Bloomberg, що Тріполі має право вступати у військові альянси для захисту від нападів. Про готовність надати військову підтримку уряду в Тріполі раніше заявила Анкара.
У Лівії триває громадянська війна. Головними сторонами конфлікту є міжнародно визнаний Уряд національної злагоди Фаїза Сараджа в Тріполі і тимчасовий кабінет Абдалли Абдуррахмана ат-Тані в Тобруці за підтримки генерала Халіфи Хафтара.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Лівії сили Хафтара захопили стратегічний пункт на середземноморському узбережжі.