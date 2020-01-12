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У Москві відбудуться переговори про припинення бойових дій в Лівії

У Москві відбудуться переговори про припинення бойових дій в Лівії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У понеділок, 13 січня, в МЗС РФ в Москві відбудеться зустріч міністрів оборони і закордонних справ Росії і Туреччини за участю глав конфліктуючих сторін в Лівії. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Комерсант".

Джерело "Комерсанта" повідомило, що глава Лівійської національної армії фельдмаршал Халіфа Хафтар вже прибув до Москви для участі в переговорах про умови припинення вогню.

Передбачається, що глава Уряду національної згоди Лівії Файез Саррадж прибуде в Москву в понеділок.

У Москву з дводенним візитом для обговорення умов припинення вогню відправиться також спікер Палати представників Лівії Агіла Салех.

У неділю він виступив в парламенті Єгипту, де заявив, що в разі іноземної інтервенції його країні, можливо, доведеться звернутися до єгипетських збройних сил з проханням про втручання.

Це стало натяком на можливість прибуття в Лівію не тільки турецького контингенту. Поки Анкара розмістила в цій країні тільки 35 своїх військовослужбовців і близько 100 бійців підконтрольних Туреччини загонів сирійської збройної опозиції, посилаючись на те, що на боці сил Хафтара воюють російський "ПВК Вагнера" і суданські найманці.

Примітно, що напередодні в арабських ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на військових, які воюють на боці ПНР, про початок відводу бійців "ПВК Вагнера" з передових позицій після зустрічі президентів Путіна і Ердогана в Стамбулі.

Москва жодного разу офіційно не підтвердила перебування російських сил в Лівії.

Переговори по Лівії в Москві, як і в цілому турецько-російська ініціатива про припинення вогню, отримали підтримку з боку міжнародної спільноти, в першу чергу Ліги арабських держав і ЄС, хоча раніше багато країн досить критично ставилися до угод про військове співробітництво між Анкарою і Тріполі . Але цього разу Туреччина заручилася підтримкою Росії.

Нагадаємо, Лівійська національна армія генерала Халіфи Хафтара заявила про початок режиму припинення вогню в районі столиці Лівії Тріполі.

Потім представник Лівійської національної армії фельдмаршал Мабрук аль-Газаві заявив, що урядові війська Лівії порушили перемир’я, яке почалося опівночі 12 січня.

Раніше Хафтар відкинув пропозицію РФ та Туреччини про припинення вогню в Лівії.

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