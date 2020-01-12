У Москві відбудуться переговори про припинення бойових дій в Лівії

КИЇВ. 13 січня. УНН. У понеділок, 13 січня, в МЗС РФ в Москві відбудеться зустріч міністрів оборони і закордонних справ Росії і Туреччини за участю глав конфліктуючих сторін в Лівії. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Комерсант".