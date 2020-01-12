Урядові війська Лівії порушили перемир’я – армія Хафтара
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Представник Лівійської національної армії фельдмаршал Мабрук аль-Газаві заявив, що урядові війська Лівії порушили перемир’я, яке почалося опівночі 12 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Afrigatenews.
Урядові війська застосували всі види озброєння, включаючи артилерію.
Нагадаємо, лівійська національна армія генерала Халіфи Хафтара заявила про початок режиму припинення вогню в районі столиці Лівії Тріполі.
Раніше Хафтар відкинув пропозицію РФ та Туреччини про припинення вогню в Лівії.