Правительственные войска Ливии нарушили перемирие - армия Хафтара
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Представитель Ливийской национальной армии фельдмаршал Мабрук аль-Газави заявил, что правительственные войска Ливии нарушили перемирие, которое началось в полночь 12 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Afrigatenews.
Правительственные войска применили все виды вооружения, включая артиллерию.
Напомним, ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара заявила о начале режима прекращения огня в районе столицы Ливии Триполи.
Ранее Хафтар отверг предложение РФ и Турции о прекращении огня в Ливии.