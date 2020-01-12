В Москве состоятся переговоры о прекращении боевых действий в Ливии

КИЕВ. 13 января. УНН. В понедельник, 13 января, в МИД РФ в Москве состоится встреча министров обороны и иностранных дел России и Турции с участием глав конфликтующих сторон в Ливии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Коммерсант".