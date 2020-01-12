В Москве состоятся переговоры о прекращении боевых действий в Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В понедельник, 13 января, в МИД РФ в Москве состоится встреча министров обороны и иностранных дел России и Турции с участием глав конфликтующих сторон в Ливии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Коммерсант".
Источник "Коммерсанта" сообщил, что глава Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар уже прибыл в Москву для участия в переговорах об условиях прекращения огня.
Предполагается, что глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж прибудет в Москву в понедельник.
В Москву с двухдневным визитом для обсуждения условий прекращения огня отправится также спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех.
В воскресенье он выступил в парламенте Египта, где заявил, что в случае иностранной интервенции его стране, возможно, придется обратиться к египетским вооруженных сил с просьбой о вмешательстве.
Это стало намеком на возможность поработать в Ливию не только турецкого контингента. Пока Анкара разместила в этой стране только 35 своих военнослужащих и около 100 бойцов подконтрольных Турции отрядов сирийской вооруженной оппозиции, ссылаясь на то, что на стороне сил Хафтара воюют российский "ПГК Вагнера" и суданские наемники.
Примечательно, что накануне в арабских СМИ появилась информация со ссылкой на военных, воюющих на стороне ПНС, о начале отвода бойцов "ПГК Вагнера" с передовых позиций после встречи президентов Путина и Эрдогана в Стамбуле.
Москва ни разу официально не подтвердила пребывания российских сил в Ливии.
Переговоры по Ливии в Москве, как и в целом турецко-российская инициатива о прекращении огня, получили поддержку со стороны международного сообщества, в первую очередь Лиги арабских государств и ЕС, хотя многие страны весьма критически относились к соглашениям о военном сотрудничестве между Анкарой и Триполи . Но на этот раз Турция заручилась поддержкой России.
Напомним, Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара заявила о начале режима прекращения огня в районе столицы Ливии Триполи.
Затем представитель Ливийской национальной армии фельдмаршал Мабрук аль-Газави заявил, что правительственные войска Ливии нарушили перемирие, которое началось в полночь 12 января.
Ранее Хафтар отверг предложение РФ и Турции о прекращении огня в Ливии.