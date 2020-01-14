На переговорах в Москве по Ливии прорыва не произошло: Хафтар просит дать ему время

КИЕВ. 14 января. УНН. Проведенные в понедельник, 13 января, в Москве переговоры о прекращении огня в Ливии не принесли существенных результатов. В рамках встречи соглашение, что конкретизирует условия прекращения огня в Ливии подписала только одна сторона. В то же время, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече достигнут определенный прогресс, пишет DW, передает УНН.