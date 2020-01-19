Ливийский премьер просит о международной военной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Незадолго до начала конференции по Ливии в Берлине сегодня, 19 января, глава международно признанного правительства в Триполи Фаиз Сарадж призвал ввести международные войска в страну. Об этом заявил премьер в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, которое будет опубликовано в воскресенье, 19 января, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Если генерал Халифа Хафтар не прекратит наступление, то, по словам Сараджа, международное сообщество "должно принять меры, в том числе, введя военный контингент для защиты ливийского мирного населения".
Военная операция должна проходить под руководством ООН, отметил Фаиз Сарадж. По мнению премьер-министра, эксперты должны решить, кто примет участие в формировании контингента - Евросоюз, Африканский союз или Лига арабских государств.
"Мы приветствуем войска не потому, что мы должны получить защиту в качестве правительства, а из-за защиты ливийского мирного населения, которое на протяжении девяти месяцев постоянно подвергается бомбардировкам", - подчеркнул Фаиз Сарадж.
Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен помочь обеспечить перемирие в Ливии - при необходимости отправив туда своих миротворцев.
Напомним, спецпредставитель генсека ООН по Ливии призвал к прекращению иностранного вмешательства в ливийский конфликт. Участие других стран только усугубляет раскол в стране, подчеркнул Гасан Саламе.
19 января в Берлине пройдет Международная конференция по Ливии. В ней примут участие Сарадж и Хафтар, а также лидеры стран, напрямую или косвенно участвующих в урегулировании ливийского конфликта.
Так, свое участие подтвердили президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также генсек ООН Антониу Гутерриш и госсекретарь США Майк Помпео.