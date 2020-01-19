Ливийский премьер просит о международной военной помощи

КИЕВ. 19 января. УНН. Незадолго до начала конференции по Ливии в Берлине сегодня, 19 января, глава международно признанного правительства в Триполи Фаиз Сарадж призвал ввести международные войска в страну. Об этом заявил премьер в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, которое будет опубликовано в воскресенье, 19 января, сообщает УНН со ссылкой на DW.