"Ліверпуль" оформив перший трансфер в міжсезонні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Чинний чемпіон Англії “Ліверпуль” повідомив про трансфер захисника Костаса Цімікаса із грецького “Олімпіакосу”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “мерсисайдців”.
Юрген Клопп підсилився оборонцем лівої бровки поля. Грек заключив з клубом довгостроковий контракт, термін якого не розголошується.
Новачок виразив щастя після переходу в “Ліверпуль”, назвавши його найбільшим клубом в світі.
24-річний Цімікас у минулому сезоні зіграв за “Олімпіакос” 46 матчів і віддав 7 результативних передач. Крім того, в активі футболіста три проведені поєдинки у складі національної збірної Греції.
Додамо, що портал “transfermarkt” оцінив вартість спортсмена в 9 млн. євро.