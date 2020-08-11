"Ливерпуль" оформил первый трансфер в межсезонье

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73728 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100139 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124071 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105800 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125756 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100857 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101751 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103808 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101878 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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"Ливерпуль" оформил первый трансфер в межсезонье

"Ливерпуль" оформил первый трансфер в межсезонье

Киев  •  УНН

 • 11153 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" сообщил о трансфере защитника Костаса Цимикаса из греческого "Олимпиакоса", сообщает УНН со ссылкой на сайт "мерсисайдцев".

Юрген Клопп усилился защитником левой бровки поля. Грек заключил с клубом долгосрочный контракт, срок которого не разглашается.

Новичок выразил счастье после перехода в “Ливерпуль”, назвав его самым большым клубом в мире.

24-летний Цимикас в прошлом сезоне сыграл за “Олимпиакос” 46 матчей и отдал 7 результативных передач. Кроме того, в активе футболиста три проведенные поединки в составе национальной сборной Греции.

Добавим, что портал “transfermarkt” оценил стоимость спортсмена в 9 млн. евро.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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