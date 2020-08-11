"Ливерпуль" оформил первый трансфер в межсезонье
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" сообщил о трансфере защитника Костаса Цимикаса из греческого "Олимпиакоса", сообщает УНН со ссылкой на сайт "мерсисайдцев".
Юрген Клопп усилился защитником левой бровки поля. Грек заключил с клубом долгосрочный контракт, срок которого не разглашается.
Новичок выразил счастье после перехода в “Ливерпуль”, назвав его самым большым клубом в мире.
24-летний Цимикас в прошлом сезоне сыграл за “Олимпиакос” 46 матчей и отдал 7 результативных передач. Кроме того, в активе футболиста три проведенные поединки в составе национальной сборной Греции.
Добавим, что портал “transfermarkt” оценил стоимость спортсмена в 9 млн. евро.