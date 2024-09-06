Людмила Кіченок виграла US Open-2024 у парному розряді
Київ • УНН
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко перемогли у фіналі парного розряду US Open-2024. Це перша перемога Кіченок на турнірі серії Grand Slam та друга перемога України в історії у парному турнірі великого шолому.
Українська тенісистка Людмила Кіченок стала переможницею US Open-2024 в парному розряді, передає УНН із посиланням на НОК.
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко у двохсетовому протистоянні (6:4, 6:3) перемогли Крістіну Младенович (Франція) та Шуай Чжан (Китай) у фіналі парного розряду US Open-2024.
Як відзначили у НОК, для Людмили Кіченок це перша перемога на турнірі серії Grand Slam в кар'єрі. Загалом Україна вдруге в історії виграла парний турнір великого шолому: вперше це сталося на Australian Open-2008, де перемогли сестри Альона та Катерина Бондаренко.