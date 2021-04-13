Латвія висловила протест російському дипломату через порушення карантину на вечірці

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У відповідь на публічну інформацію про порушення заходів, вжитих 27 березня щодо боротьби з Covid-19, 13 квітня Міністерство закордонних справ протестувало проти Тимчасового повіреного у справах Посольства Росії в Латвії Вадима Васильєва.

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“Міністерство закордонних справ дуже серйозно сприймає те, що сталося, і вважає такі дії неприйнятними. Віденська конвенція надає певні привілеї, але кожен співробітник дипломатичної служби повинен ставитися до законів країни перебування з гідністю і повагою, а також ставитись до правоохоронців, які виконують професійні обов’язки”, — зазначили в МЗС.

Тимчасовий повірений у справах посольства Росії Васильєв висловив розуміння позиції Міністерства закордонних справ та заявив, що справа не залишиться непоміченою.

Нагадаємо, наприкінці березня у столиці Латвії Ризі у дворі одного з приватних будинків відбулася вечірка з явним порушенням правил епідемічної безпеки. У ній брало участь близько 10 осіб, які згодом роз'їхалися на машинах з дипломатичними номерами. Господарем вечірки виявився військовий аташе РФ в Латвії Руслан Ушаков.

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