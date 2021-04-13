Латвия выразила протест российскому дипломату из-за нарушения карантина на вечеринке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. МИД Латвии выразило протест российскому дипломату Руслану Ушакову, которого заметили на вечеринке. Тем самым он нарушил карантин. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Латвии.
Детали
В ответ на публичную информацию о нарушении мер, принятых 27 марта по борьбе с Covid-19, 13 апреля Министерство иностранных дел протестовало против Временного поверенного в делах Посольства России в Латвии Вадима Васильева.
Цитата
“Министерство иностранных дел очень серьезно воспринимает случившееся, и считает такие действия неприемлемыми. Венская конвенция предоставляет определенные привилегии, но каждый сотрудник дипломатической службы должен относиться к законам страны пребывания с достоинством и уважением, а также относиться к правоохранителям, которые выполняют профессиональные обязанности”, - отметили в МИД.
Временный поверенный в делах посольства России Васильев выразил понимание позиции Министерства иностранных дел и заявил, что дело не останется незамеченной.
Напомним, в конце марта в столице Латвии Риге во дворе одного из частных домов состоялась вечеринка с явным нарушением правил эпидемической безопасности. В ней участвовало около 10 человек, которые впоследствии разъехались на машинах с дипломатическими номерами. Хозяином вечеринки оказался военный атташе РФ в Латвии Руслан Ушаков.
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