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Актуальное
Латвия выразила протест российскому дипломату из-за нарушения карантина на вечеринке

Латвия выразила протест российскому дипломату из-за нарушения карантина на вечеринке

Киев  •  УНН

 • 16499 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. МИД Латвии выразило протест российскому дипломату Руслану Ушакову, которого заметили на вечеринке. Тем самым он нарушил карантин. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Латвии.

Детали

В ответ на публичную информацию о нарушении мер, принятых 27 марта по борьбе с Covid-19, 13 апреля Министерство иностранных дел протестовало против Временного поверенного в делах Посольства России в Латвии Вадима Васильева.

Цитата

“Министерство иностранных дел очень серьезно воспринимает случившееся, и считает такие действия неприемлемыми. Венская конвенция предоставляет определенные привилегии, но каждый сотрудник дипломатической службы должен относиться к законам страны пребывания с достоинством и уважением, а также относиться к правоохранителям, которые выполняют профессиональные обязанности”, - отметили в МИД.

Временный поверенный в делах посольства России Васильев выразил понимание позиции Министерства иностранных дел и заявил, что дело не останется незамеченной.

Напомним, в конце марта в столице Латвии Риге во дворе одного из частных домов состоялась вечеринка с явным нарушением правил эпидемической безопасности. В ней участвовало около 10 человек, которые впоследствии разъехались на машинах с дипломатическими номерами. Хозяином вечеринки оказался военный атташе РФ в Латвии Руслан Ушаков.

Дополнительно

В Норвегии полиция оштрафовала премьер-министра страны Эрну Солберг за нарушение карантинных ограничений во время празднования ее 60-летие на горнолыжном курорте.

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