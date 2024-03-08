Літню пару врятували з-під завалів після російського обстрілу в Херсоні
Київ • УНН
Під час крайнього російського обстрілу Херсона. двоє літніх людей були врятовані з-під завалів, а 7-річний хлопчик зазнав поранення.
У Херсоні з-під завалів деблокували двох літніх людей. Після вечірньої атаки росіян на місто вони опинились у пастці уламків на третьому поверсі. Нині обох евакуювали в безпечне місце. Про це розповіли в Херсонській ОВА, передає УНН.
На місці обстрілу деблокували двох літніх людей з квартири на третьому поверсі. Їх евакуювали в безпечне місце.
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Раніше в МВА повідомили, що під час крайнього обстрілу Херсона був травмований 7-річний хлопчик. У нього контузія, вибухова та черепно-мозкова травми. ННаразі він у лікарні.
У Херсоні родина святкуючи 8 березня врятувалась від загибелі08.03.24, 19:07 • 28650 переглядiв