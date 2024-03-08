Пожилую пару спасли из-под завалов после российского обстрела в Херсоне

В Херсоне из-под завалов деблокировали двух пожилых людей. После вечерней атаки россиян на город они оказались в ловушке обломков на третьем этаже. Сейчас обоих эвакуировали в безопасное место. Об этом рассказали в Херсонской ОВА, передает УНН.

На месте обстрела деблокировали двух пожилых людей из квартиры на третьем этаже. Их эвакуировали в безопасное место. - сообщили в ОВА.

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Ранее в МВА сообщили, что во время крайнего обстрела Херсона был травмирован 7-летний мальчик. У него контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы. Сейчас он находится в больнице.

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