Літак лоукостера EasyJet здійснив екстрену посадку в Манчестері
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Літак лоукостера EasyJet здійснив екстрену посадку в аеропорту Манчестера в ніч на неділю. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Airlive в Twitter.
Літак прямував з міста Пальма-де-Майорка (Іспанія) в Ньюкасл (Великобританія). За даними порталу, причиною позапланової посадки стала екстрена ситуація, що вимагає надання термінової медичної допомоги.
Лайнер мав приземлитися в Ньюкаслі о 00:45 за місцевим часом (2:45 київським часом).
Нагадаємо, літак сінгапурської бюджетної авіакомпанії Scoot через три години після зльоту змушений був повернутися в аеропорт через тріснуте зовнішнього скла кабіни пілотів.