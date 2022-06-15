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Лист проти Гетманцева: підпис юриста PwC не є позицією компанії

Лист проти Гетманцева: підпис юриста PwC не є позицією компанії

Київ • УНН

 • 278282 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Юрист компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) Артем Недзельський, який підписався під листом щодо відставки голови податкового Комітету ВР, секретаря Нацради Відновлення Данила Гетманцева, висловив таким чином лише свою особисту думку. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

Підпис Недзельського у листі значиться під номером 7261.

Цитата

“Це особиста думка і громадянська позиція Артема Недзельского (ред. - щодо підпису під листом проти Гетманцева) і вона не відображає позицію компанії”, - зазначили у пресслужбі.

До теми

Раніше у PwC розповіли УНН, що інший підписант звернення проти Гетманцева, який вказав, що працює інтерном в компанії, насправді не є співробітником фірми.

Разом з тим, ще низка компаній зазначили, що підписи їх співробітників під листом є лише особистою думкою працівників. У Інституті безпеки АЕС НАН УкраїниПАТ “Запоріжсталь”, “Приватбанку” та "Domino’s Pizza”  зазначили, що думка підписантів не є позицією компанії.

У Галицькому академічному камерному хорі заявили, що їх хормейстер не повідомив колектив та керівництво про свій підпис, і взагалі наразі він перебуває за кордоном. 

А у компанії Bolt, кур’єр якої також підписався під зверненням зазначили, що кур’єри і водії не є співробітниками компанії і працюють на партнерських засадах, тому підпис під листом є особистою думкою працівника.

Нагадаємо

Низка бізнесменів України підписали відкритий лист до Президента України Володимира Зеленського за відставку Данила Гетманцева.

Журналісти вирішили з’ясувати, чи існує хоча б якась модерація підписантів аби уникнути так званої “ботоферми”.

Для цього — зареєстрували понад 10 неіснуючих компаній, серед яких була й компанія OCHE (в перекладі з італійської — Гуси, з якими зараз активно асоціюють пана Гетманцева через його фразу про гусей) — номер у списку 17429. Виявилося, що ніякої перевірки на реальність компаній — немає. Тому всі боти, серед яких й OCHE, — наразі присутні у переліку тих, хто підтримує відставку пана Гетманцева з його посад.

Окрім неіснуючих компаній, до підписантів листа приєдналися військовослужбовці, пенсіонери, працівники ДПС, студенти, бібліотекарі, конструктор, двоє пілотів цивільної авіації та касир музею. Всі вони — проти підвищення податків, хоча зарплатня, стипендії та надбавки держслужбовцям прямо корелюються з податковим навантаженням країни, бо виплачуються з держказни.

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