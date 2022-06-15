Лист проти Гетманцева: підпис юриста PwC не є позицією компанії

Підпис Недзельського у листі значиться під номером 7261.

Цитата

“Це особиста думка і громадянська позиція Артема Недзельского (ред. - щодо підпису під листом проти Гетманцева) і вона не відображає позицію компанії”, - зазначили у пресслужбі.

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Раніше у PwC розповіли УНН, що інший підписант звернення проти Гетманцева, який вказав, що працює інтерном в компанії, насправді не є співробітником фірми.

Разом з тим, ще низка компаній зазначили, що підписи їх співробітників під листом є лише особистою думкою працівників. У Інституті безпеки АЕС НАН України, ПАТ “Запоріжсталь”, “Приватбанку” та "Domino’s Pizza” зазначили, що думка підписантів не є позицією компанії.

У Галицькому академічному камерному хорі заявили, що їх хормейстер не повідомив колектив та керівництво про свій підпис, і взагалі наразі він перебуває за кордоном.

А у компанії Bolt, кур’єр якої також підписався під зверненням зазначили, що кур’єри і водії не є співробітниками компанії і працюють на партнерських засадах, тому підпис під листом є особистою думкою працівника.

Нагадаємо

Низка бізнесменів України підписали відкритий лист до Президента України Володимира Зеленського за відставку Данила Гетманцева.

Журналісти вирішили з’ясувати, чи існує хоча б якась модерація підписантів аби уникнути так званої “ботоферми”.

Для цього — зареєстрували понад 10 неіснуючих компаній, серед яких була й компанія OCHE (в перекладі з італійської — Гуси, з якими зараз активно асоціюють пана Гетманцева через його фразу про гусей) — номер у списку 17429. Виявилося, що ніякої перевірки на реальність компаній — немає. Тому всі боти, серед яких й OCHE, — наразі присутні у переліку тих, хто підтримує відставку пана Гетманцева з його посад.

Окрім неіснуючих компаній, до підписантів листа приєдналися військовослужбовці, пенсіонери, працівники ДПС, студенти, бібліотекарі, конструктор, двоє пілотів цивільної авіації та касир музею. Всі вони — проти підвищення податків, хоча зарплатня, стипендії та надбавки держслужбовцям прямо корелюються з податковим навантаженням країни, бо виплачуються з держказни.