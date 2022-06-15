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Письмо против Гетманцева: подпись юриста PwC не является позицией компании

Письмо против Гетманцева: подпись юриста PwC не является позицией компании

Киев • УНН

 • 278279 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Юрист компании PricewaterhouseCoopers (PwC) Артем Недзельский, подписавшийся под письмом об отставке главы налогового Комитета ВР, секретаря Нацсовета Восстановления Данила Гетманцева, выразил таким образом только свое личное мнение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

Подпись Недзельского в письме значится под номером 7261.

Цитата

“Это личное мнение и гражданская позиция Артема Недзельского (ред. – относительно подписи под письмом против Гетманцева) и она не отражает позицию компании”, – отметили в пресс-службе.

К теме

Ранее в PwC рассказали УНН, что другой подписант обращения против Гетманцева, указавшего, что работает интерном в компании, на самом деле не является сотрудником фирмы.

Вместе с тем, еще ряд компаний отметили, что подписи их сотрудников под письмом являются лишь личным мнением работников. В Институте безопасности АЭС НАН УкраиныПАО “Запорожсталь”, “Приватбанке” и "Domino’s Pizza”  отметили, что мнение подписантов не является позицией компании.

В Галицком академическом камерном хоре заявили, что их хормейстер не уведомил коллектив и руководство о своей подписи, и вообще сейчас он находится за границей. 

А в компании Bolt, курьер которой также подписался под обращением, отметили, что курьеры и водители не являются сотрудниками компании и работают на партнерских началах, поэтому подпись под письмом является личным мнением работника.

Напомним

Ряд бизнесменов Украины подписали открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за отставку Даниила Гетманцева.

Журналисты решили выяснить, существует ли хотя бы какая-нибудь модерация подписантов во избежание так называемой “ботофермы”.

Для этого — зарегистрировали более 10 несуществующих компаний, среди которых была и компания OCHE (в переводе с итальянского — Гуси, с которыми сейчас активно ассоциируют господина Гетманцева из-за его фразы о гусе) — номер в списке 17429. Оказалось, что никакой проверки на реальность компаний — нет. Поэтому все боты, среди которых и OCHE, — сейчас присутствуют в перечне тех, кто поддерживает отставку Гетманцева с его должностей.

Кроме несуществующих компаний, к подписантам письма присоединились военнослужащие, пенсионеры, работники ГНС, студенты, библиотекари, конструктор, два пилота гражданской авиации и кассир музея. Все они против повышения налогов, хотя зарплата, стипендии и надбавки госслужащим прямо коррелируются с налоговой нагрузкой страны, потому что выплачиваются из госказны.

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