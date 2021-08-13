Лісова пожежа спалахнула на схід від Рима, місцевих жителів евакуюють

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Місцеві жителі були евакуйовані з невеликих населених пунктів приблизно в 40 км на схід від Рима в п'ятницю, де спалахнула лісова пожежа, коли в італійській столиці зафіксували температуру повітря в 37 градусів за Цельсієм. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

В останні тижні райони південної Італії постраждали від лісових пожеж, де полум'я спустошило ліси в Калабрії, а також на островах Сицилія і Сардинія.

У середу на південному сході Сицилії температура досягла майже 49 градусів Цельсія, що є найвищою температурою, коли-небудь зареєстрованою в Європі.

Наразі хвиля тепла переміщається на північ країни.

Пожежі також спалахнули вночі недалеко від міста Отранто, в південній частині Італії.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі в четвер пообіцяв фінансову допомогу громадам, які постраждали від пожеж, а також план дій з пересадки лісових масивів і підвищення стійкості італійської сільської місцевості до стихійних лих.

Додамо

В останні дні в Італії встановився антициклон, який отримав назву "Люцифер".

Аномальна спека, згідно з прогнозами, буде триматися в Італії ще протягом декількох днів, що може привести до виникнення ще більшої кількості пожеж. В останні тижні полум'я охопило багато районів на півдні країни.

Окрім Італії, складна ситуація з природними пожежами також спостерігається зараз в Греції, Чорногорії, Алжирі та Північній Македонії.

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