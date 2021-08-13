Лесной пожар вспыхнул на восток от Рима, местных жителей эвакуируют

КИЕВ. 13 августа. УНН. Местные жители были эвакуированы из небольших населенных пунктов примерно в 40 км к востоку от Рима в пятницу, где вспыхнул пожар, когда в итальянской столице зафиксировали температуру воздуха в 37 градусов по Цельсию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.