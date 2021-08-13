Лісові пожежі продовжують випалювати південь Італії: 4 людини загинуло

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Пожежі, викликані гарячими вітрами, прокотилися по південній частині Італії, на наступний день після того, як станція моніторингу на Сицилії повідомила про температуру 48,8°C, яка, на думку деяких вчених, може бути найвищою в історії Європи. Про це інформує УНН з посиланням на Сorriere Della Sera.

Деталі

Рекордна температура була зафіксована неподалік від міста Сіракузи на південному сході острова Сицилія.

Пожежні повідомили, що за 12 годин вони загасили 500 осередків пожеж на Сицилії і Калабрії, використовуючи п'ять літаків. За їх словами, зараз ситуація на острові "під контролем".

Кількість загиблих збільшилася як мінімум до 4 осіб.

Повідомлялося, що в Калабрії в середу помер чоловік. 77-річний пастух був знайдений мертвим в південній частині Калабрії.

Він був одним з двох чоловіків, які загинули в результаті лісових пожеж в Італії в середу. Інший - 30-річний фермер, який загинув недалеко від Катанії, коли його розчавив трактор під час гасіння пожежі.

Минулого тижня в Італії жінка і її племінник померли від отруєння димом, коли намагалися врятувати сімейний оливковий гай.

Контекст

Хоча південна Європа відома своїм сонячним жарким літом, кліматологи кажуть, що немає ніяких сумнівів в тому, що зміна клімату є причиною екстремальних явищ, таких як хвилі тепла, посухи і лісові пожежі, які, за їхніми словами, найімовірніше відбудуться в майбутньому частіше в міру того, як Земля нагрівається.

На південно-африканському березі Середземного моря було навіть жаркіше, ніж в Європі. Температура повітря в Тунісі досягла позначки 50°C, що є рекордним показником для країни. Останній попередній максимум був 48,2 C в 1968 році.

В Алжирі, більшість регіонів на півночі країни знаходяться в стані готовності до аномальної спеки. Пожежі, спустошили гірські ліси і села в берберському регіоні, забравши життя щонайменше в 65 осіб, в тому числі 28 солдатів.

Доповнення

У Сербії період спекотної і сухої погоди спонукав чотири муніципалітети оголосити надзвичайний стан після того, як рівень річки Рзав різко впав, що поставило під загрозу водопостачання. Влада наклала обмеження на питну воду.

Національна метеорологічна служба Іспанії попередила, що в найближчі дні в деяких районах температура може досягти 44°C. У деяких частинах північно-східного регіону Каталонії в четвер прогнозувалося, що температура повітря досягне 42°C.

Очікується, що з понеділка на Піренейському півострові сплеск температури через велику кількость гарячого і сухого повітря з Африки ослабне.

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