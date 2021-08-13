Лісові пожежі продовжують випалювати південь Італії: 4 людини загинуло

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Пожежі, викликані гарячими вітрами, прокотилися по південній частині Італії, на наступний день після того, як станція моніторингу на Сицилії повідомила про температуру 48,8°C, яка, на думку деяких вчених, може бути найвищою в історії Європи. Про це інформує УНН з посиланням на Сorriere Della Sera.