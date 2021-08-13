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Лесные пожары продолжают выжигать юг Италии: 4 человека погибли

Лесные пожары продолжают выжигать юг Италии: 4 человека погибли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Пожары, вызванные горячими ветрами, прокатились по южной части Италии, на следующий день после того, как станция мониторинга на Сицилии сообщила о температуре 48,8°C, которая, по мнению некоторых ученых, может быть самой высокой в истории Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сorriere Della Sera.

Детали

Рекордная температура была зафиксирована недалеко от города Сиракузы на юго-востоке острова Сицилия.

Пожарные сообщили, что за 12 часов они потушили 500 очагов пожаров на Сицилии и Калабрии, используя пять самолетов. По их словам, сейчас ситуация на острове "под контролем".

Количество погибших увеличилось как минимум до 4 человек.

Сообщалось, что в Калабрии в среду умер мужчина. 77-летний пастух был найден мертвым в южной части Калабрии.

Он был одним из двух мужчин, погибших в результате лесных пожаров в Италии в среду. Другой - 30-летний фермер, который погиб недалеко от Катании, когда его раздавил трактор во время тушения пожара.

На прошлой неделе в Италии женщина и ее племянник умерли от отравления дымом, когда пытались спасти семейную оливковую рощу.

Контекст

Хотя южная Европа известна своим солнечным жарким летом, климатологи говорят, что нет никаких сомнений в том, что изменение климата является причиной экстремальных явлений, таких как волны тепла, засухи и лесные пожары, которые, по их словам, скорее всего произойдут в будущем чаще по мере того, как Земля нагревается.

На южно-африканском берегу Средиземного моря было даже жарче, чем в Европе. Температура воздуха в Тунисе достигла отметки 50°C, что является рекордным показателем для страны. Последний предыдущий максимум был 48,2 C в 1968 году.

В Алжире, большинство регионов на севере страны находятся в состоянии готовности к аномальной жары. Пожары, опустошили горные леса и деревни в берберском регионе, унеся жизни по меньшей мере в 65 человек, в том числе 28 солдат.

Дополнение

В Сербии период жаркой и сухой погоды побудил четыре муниципалитеты объявить чрезвычайное положение после того, как уровень реки Рзав резко упал, что поставило под угрозу водоснабжение. Власти наложили ограничения на питьевую воду.

Национальная метеорологическая служба Испании предупредила, что в ближайшие дни в некоторых районах температура может достичь 44 ° C. В некоторых частях северо-восточного региона Каталонии в четверг прогнозировалось, что температура воздуха достигнет 42 ° C.

Ожидается, что с понедельника на Пиренейском полуострове всплеск температуры за большого количества горячего и сухого воздуха из Африки ослабнет.

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