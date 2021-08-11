Лісові пожежі в Алжирі: щонайменше 65 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. В результаті лісових пожеж на півночі Алжиру загинули щонайменше 65 осіб, в тому числі 28 солдатів, відправлених на допомогу пожежним. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Пожежі в гірському районі Кабилі - одні з найстрашніших в історії країни. Чиновники звинувачують в виникненні багатьох з них через підпали.
Президент Абдельмаджід Теббун оголосив триденний національний траур за жертвами.
У середу на тлі сильної спеки, що охопила Північну Африку, розгорілося 69 пожеж. Полум'я роздувається сильним вітром і посухою, що охопила регіон.
Кілька людей були заарештовані за підозрою в розпалюванні пожеж, але офіційні особи не повідомили подробиць розслідування.
Очікується, що хвиля тепла збережеться в Північній Африці до кінця тижня, а температура в Алжирі досягне 46 градусів за Цельсієм.
Доповнення
В останні дні пожежі викликали руйнування в декількох середземноморських країнах, включаючи Туреччину, Грецію, Ліван і Кіпр.
Пожежі почалися після того, як ООН випустила великий звіт, в якому йдеться про те, що наслідки зміни клімату будуть навіть більш серйозні, ніж вважалося раніше.
У звіті попереджається, що все більш суворі погодні умови, які можуть викликати лісові пожежі, такі як хвилі тепла і посухи, стануть більш поширеними, якщо не буде вжито заходів найближчим часом.