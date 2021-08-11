Лісові пожежі в Алжирі забрали життя 42 осіб, включно з солдатами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. В результаті лісових пожеж в Алжирі у вівторок загинули 42 людини, в тому числі 25 солдатів, відряджених на гасіння пожежі, пише Reuters із посиланням на уряд, бо густі клуби диму огорнули велику частину гірського регіону Кабілія на схід від столиці, передає УНН.
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Виступаючи по державному телебаченню у вівторок увечері, прем’єр-міністр країни Айман Бенабдеррахман сказав, що число загиблих зросло до 42 осіб, включаючи 25 військовослужбовців. Уряд веде “просунуті переговори з (іноземними) партнерами про наймання літаків і допомогу в прискоренні процесу гасіння пожеж”, — сказав він.
Звинувачення у підпалах
Десятки окремих пожеж вирували в лісових районах на півночі Алжиру з вечора понеділка, і міністр внутрішніх справ Камель Бельджуд звинуватив паліїв в розпалюванні полум’я, не надавши більш докладної інформації про ці звинувачення.
“Тільки злочинні руки можуть стояти за одночасним виникненням близько 50 пожеж в кількох населених пунктах”, — сказав він.
Гасять водою та гілками
Жителі регіону Тізі-Узу в Кабілії використовували гілки дерев, щоб загасити палаючі ділянки лісу, або обливалися водою з пластикових контейнерів у відчайдушній спробі погасити вогонь.
Деталі
З вечора понеділка невеликі пожежі спустошили ліси щонайменше в 16 провінціях північноафриканської країни.
За словами жителів Кабілії, солдати загинули в різних районах: одні намагалися загасити полум’я, інші були відрізані поширюється вогнем. Міністерство оборони повідомило, що ще більше солдатів отримали важкі опіки.
Кілька будинків згоріли, коли сім’ї рятувалися в готелях, молодіжних гуртожитках та університетських гуртожитках, сказали очевидці, додавши, що щільний дим заважав видимості пожежних бригад.
“У нас була жахлива ніч. Мій будинок повністю згорів”, — сказав Мохамед Качі, який разом зі своєю родиною втік з села Азазга в готель.
Пожежні і армія все ще намагаються локалізувати пожежі, і Бельджуд сказав, що першочергове завдання — уникнути нових жертв. Він пообіцяв виплатити компенсацію постраждалим.
Нагадаємо
Минулого тижня спостерігач за станом атмосфери Європейського союзу заявив, що Середземномор’ї перетворилося на епіцентр лісових пожеж, оскільки масштабні пожежі охопили ліси в Туреччині і Греції, чому сприяла сильна спека.