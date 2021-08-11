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Лісові пожежі в Алжирі забрали життя 42 осіб, включно з солдатами

Лісові пожежі в Алжирі забрали життя 42 осіб, включно з солдатами

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. В результаті лісових пожеж в Алжирі у вівторок загинули 42 людини, в тому числі 25 солдатів, відряджених на гасіння пожежі, пише Reuters із посиланням на уряд, бо густі клуби диму огорнули велику частину гірського регіону Кабілія на схід від столиці, передає УНН.

Цитата

Виступаючи по державному телебаченню у вівторок увечері, прем’єр-міністр країни Айман Бенабдеррахман сказав, що число загиблих зросло до 42 осіб, включаючи 25 військовослужбовців. Уряд веде “просунуті переговори з (іноземними) партнерами про наймання літаків і допомогу в прискоренні процесу гасіння пожеж”, — сказав він.

Звинувачення у підпалах

Десятки окремих пожеж вирували в лісових районах на півночі Алжиру з вечора понеділка, і міністр внутрішніх справ Камель Бельджуд звинуватив паліїв в розпалюванні полум’я, не надавши більш докладної інформації про ці звинувачення.

“Тільки злочинні руки можуть стояти за одночасним виникненням близько 50 пожеж в кількох населених пунктах”, — сказав він.

Гасять водою та гілками

Жителі регіону Тізі-Узу в Кабілії використовували гілки дерев, щоб загасити палаючі ділянки лісу, або обливалися водою з пластикових контейнерів у відчайдушній спробі погасити вогонь.

Деталі

З вечора понеділка невеликі пожежі спустошили ліси щонайменше в 16 провінціях північноафриканської країни.

За словами жителів Кабілії, солдати загинули в різних районах: одні намагалися загасити полум’я, інші були відрізані поширюється вогнем. Міністерство оборони повідомило, що ще більше солдатів отримали важкі опіки.

Кілька будинків згоріли, коли сім’ї рятувалися в готелях, молодіжних гуртожитках та університетських гуртожитках, сказали очевидці, додавши, що щільний дим заважав видимості пожежних бригад.

“У нас була жахлива ніч. Мій будинок повністю згорів”, — сказав Мохамед Качі, який разом зі своєю родиною втік з села Азазга в готель.

Пожежні і армія все ще намагаються локалізувати пожежі, і Бельджуд сказав, що першочергове завдання — уникнути нових жертв. Він пообіцяв виплатити компенсацію постраждалим.

Нагадаємо

Минулого тижня спостерігач за станом атмосфери Європейського союзу заявив, що Середземномор’ї перетворилося на епіцентр лісових пожеж, оскільки масштабні пожежі охопили ліси в Туреччині і Греції, чому сприяла сильна спека.

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