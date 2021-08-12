Пожежі охопили Італію: троє осіб загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Станом на сьогодні, 12 серпня, внаслідок лісових пожеж, які зараз вирують у чотирьох регіонах на півдні Італії, загинуло три людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на агенство ANSA.
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Вогонь знищує ліси Калабрії, Сицилії, Сардинії та Кампанії. Наразі відомо, що дві людини загинули у Калабрії, та одна на Сицилії.
У Калабрії загинули люди похилого віку. Один 76-річний чоловік не міг вийти з будинку, який оточило полум’я. Іншого 79-річного чоловіка із сильними опіками знайшли мертвим. Також багато людей із опіками, які намагалися врятувати свої будинки від полум’я, госпіталізували.
Через стрімке поширення вогню у Калабрії просять італійський уряд ввести надзвичайний стан.
В Об’єднаний центр повітряних операцій з чотирьох регіонів надійшло 32 запити на те, щоб вогонь почали гасити з повітря.
Поліція припускає, що більшість пожеж можуть бути наслідками вандалізму.
Нагадаємо
Грецька поліція затримала 118 осіб за підозрою в умисних підпалах лісів або підпалах через недбальство.
Через неконтрольовану пожежу з грецького острова Евія евакуювали 653 людини.