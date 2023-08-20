Лісова пожежа на Тенерифе в Іспанії вийшла з-під контролю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Лісова пожежа на іспанському острові Тенерифе вийшла з-під контролю через спекотну, суху та вітряну погоду. Довелося евакуювати людей з 11 міст. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
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«Пізно ввечері в суботу екстрені служби повідомили, що вогонь торкнувся 10 міст, хоча 11 з них були евакуйовані як запобіжний захід. Великі туристичні райони не постраждали», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що евакуація була призначена на всю суботу через погіршення погодних умов протягом ночі.
На пресконференції пізно ввечері в суботу глава місцевого уряду Тенеріфе Роза Давіла назвала пожежу «руйнівною» і заявила, що вона спричинила нову евакуацію.
«До ранку неділі регіональна влада заявила, що було евакуйовано 12 279 осіб, переглянувши свою попередню оцінку в 26 000 осіб», - йдеться в повідомленні.
Регіональний керівник Канарських островів Фернандо Клавіхо, сказав, що неділя, як очікується, буде «дуже складною» для пожежників через несприятливі погодні умови.
Доповнення
На півдні Іспанії третя хвиля спеки цього року, у середу в країні діє червоне попередження про погоду.
17 серпня повідомлялося, що лісова пожежа, що спалахнула в національному парку на Тенеріфе, – іспанському острові у складі Канарських островів, – поширилася на 300 гектарів та призвела до евакуації п'яти сіл і обмежень на рух територією.