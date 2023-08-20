Лесной пожар на Тенерифе в Испании вышел из-под контроля
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Лесной пожар на испанском острове Тенерифе вышел из-под контроля из-за жаркой, сухой и ветреной погоды. Пришлось эвакуировать людей из 11 городов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
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«Поздно вечером в субботу экстренные службы сообщили, что огонь затронул 10 городов, хотя 11 из них были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Крупные туристические районы не пострадали», - говориться в сообщении.
Сообщается, что эвакуация была назначена на всю субботу из-за ухудшения погодных условий в течение ночи.
На пресс-конференции поздно вечером в субботу глава местного правительства Тенерифе Роза Давила назвала пожар «разрушительным» и заявила, что он вызвал новую эвакуацию.
«К утру воскресенья региональные власти заявили, что было эвакуировано 12 279 человек, пересмотрев свою предыдущую предварительную оценку в 26 000 человек», - говориться в сообщении.
Региональный руководитель Канарских островов Фернандо Клавихо, сказал, что воскресенье, как ожидается, будет «очень сложным» для пожарных из-за неблагоприятных погодных условий.
Дополнение
На юге Испании третья волна жары в этом году, в среду в стране действует красное предупреждение о погоде.
17 августа сообщалось, что лесной пожар, вспыхнувший в национальном парке на Тенерифе – испанском острове в составе Канарских островов, – распространился на 300 гектаров и привел к эвакуации пяти сел и ограничениям на движение по территории.