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Лисогор про ситуацію під Новоєгорівкою: на добу відбивають десятки атак росіян, ворогу просунутися не вдається

Лисогор про ситуацію під Новоєгорівкою: на добу відбивають десятки атак росіян, ворогу просунутися не вдається

Київ • УНН

 • 620881 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Луганській області відповідь українських сил на штурм ворогом наших позицій у районі Новоєгорівки є успішною. Водночас російські війська продовжують обстрілювати мирні міста, зокрема Білогорівку та Невське. У Лисичанську загарбники розгорнули мережу пунктів прийому металу та грабують будинки цивільни, виносячі навіть столові прилади, а в "лнр" прискорюють мобілізацію, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Цитата

“Із середини позаминулого тижня ворог пішов на штурм наших позицій у районі Новоєгорівки. Сили оборони відбивають десятки атак на добу, але противнику просунутися не вдається. Вдається росіянам лише втрачати сили та засоби”, - повідомив Лисогор у Telegram.

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Також, з його слів, Білогорівка та Невське зазнали ракетних та артилерійських ударів російських військ.

“У Лисичанську загарбники розгорнули мережу пунктів прийму металу. І вона користується попитом. По-перше, росіяни зруйнували значну кількість промислових об’єктів, де є чим розжитися. По-друге, з міста евакуювалася більша частина людей”, - зазначив Лисогор.

Окрім того, за його словами, багато людей були змушені залишити свої будинки через війну. Коли вони повернулися, вони виявили, що їхні домівки були розграбовані. Не залишилося нічого, навіть столових приладів та садового інвентарю, не кажучи вже про більш цінні речі.

Голова Луганської ОВА також наголосив, що військкомати так званої "лнр" отримали наказ прискорити процес примусової мобілізації.

“Тому під час затягнутого на 10 діб голосування вони перевіряють у виборців наявність військового обліку, уточнюють списки, кого ще можна забрати. Одним треба підвищити явку, другим – призов. Конкуренція”, - додав Лисогор.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що російські окупанти на Лимано-Куп'янському напрямку намагаються прорвати оборону українських захисників у районі Новоєгорівки. Однак, ЗСУ вдається утримувати тиск противника.

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