Лысогор о ситуации под Новоегоровкой: за сутки отбивают десятки атак россиян, врагу продвинуться не удается

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“С середины позапрошлой недели враг пошел на штурм наших позиций в районе Новоегоровки. Силы обороны отражают десятки атак в сутки, но противнику продвинуться не удается. Удается россиянам только терять силы и средства”, - сообщил Лысогор в Telegram.

Детали

Также, по его словам, Белогоровка и Невское подверглись ракетным и артиллерийским ударам российских войск.

“В Лисичанске захватчики развернули сеть пунктов приема металла. И она пользуется спросом. Во-первых, россияне разрушили значительное количество промышленных объектов, где есть чем разжиться. Во-вторых, из города эвакуировалась большая часть людей”, - отметил Лысогор.

Кроме того, по его словам, многие люди были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Когда они вернулись, они обнаружили, что их дома были разграблены. Не осталось ничего, даже столовых приборов и садового инвентаря, не говоря уже о более ценных вещах.

Глава Луганской ОВА также отметил, что военкоматы так называемой "лнр" получили приказ ускорить процесс принудительной мобилизации.

“Поэтому во время затянутого на 10 суток голосования они проверяют у избирателей наличие воинского учета, уточняют списки, кого еще можно забрать. Одним надо повысить явку, другим – призыв. Конкуренция”, - добавил Лысогор.

Напомним

Ранее сообщалось, что российские оккупанты на Лимано-Купянском направлении пытаются прорвать оборону украинских защитников в районе Новоегоровки. Однако, ВСУ удается удерживать давление противника.