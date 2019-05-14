Лінія магазинів EVA нагородила найкращих мам України на конференції "Мама може"

Щорічна конференція "Мама може", створена в рамках національної премії "Мама року" від Лінії магазинів EVA, збирає на одному просторі успішних, стильних, спортивних та яскравих мам, які прагнуть постійно ставати кращими та щасливішими. Цьогорічний захід пройшов під назвою "Мама може: у пошуках натхнення". 11 травня Лінія магазинів EVA зібрала жінок для обговорення тем, що хвилюють їх найбільше: як відчувати себе наповненою, звідки черпати натхнення та ресурс для материнства і як не відмовляти собі у бажанні постійно розвиватися та створювати нову себе.

Спікерами конференції стали 8 відомих українських експертів в галузях шоу-бізнесу, спорту, іміджмейкінгу, особистого розвитку та сімейної психології. Вони поділилися з учасницями конференції своїми порадами та лайфхаками, як "не вигорати", насолоджуватися життям, родиною та роботою без докорів сумління та зберігати гармонійні стосунки з дітьми та чоловіком.



"Ставлення до материнства у жінки змінюється залежно від віку та кількості дітей. Це те чому не можна навчитись в школі чи університеті, те, чому вчишся завдяки дітям і що назавжди змінює твоє життя. На цьому шляху навіть у найсильніших жінок бувають моменти слабкості та відчаю. Національна конференція "Мама може" вже не перший рік стає можливістю для кожної жінки, для кожної мами, подивитись на себе зі сторони і зрозуміти, що мама може мріяти, не боятись, а діяти і змінювати своє життя в 20, 30 чи навіть 40 років. Мама може і має бути щасливою жінкою!" - поділилася українська акторка та телеведуча "Сніданку.Вихідний" на телеканалі 1+1 Валентина Хамайко.



Конференція стала кульмінацією п’ятої, ювілейної Національної премії "Мама року", конкурсу, який закликає українців поділитися щасливими історіями материнства та подякувати своїм мамам. Цьогорічний конкурс розпочався 28 лютого, а відбір історій тривав до 1 квітня. Лише за місяць українці розповіли понад 600 зворушливих та надихаючих історій, які вразили українців та експертів.



19 квітня Лінія магазинів EVA оголосила результати "Мама року-2019", обравши 14 мам-переможниць зі семи міст України. Героїні історій-переможниць були нагороджені титулом "Мама року" на конференції "Мама може", а також отримали головний приз - відпочинок у SPA-комплексі, чарівне перевтілення від стилістів і візажистів, фотосесію, майстер-класи відомих експертів та численні подарунки від партнерів проекту.



"Як соціально відповідальна компанія, ми розуміємо, що великий бізнес може впливати на населення і допомагати йому. З понад 5 мільйонів користувачів програми лояльності Лінії магазинів EVA більша частина є мамами або стануть ними в недалекому майбутньому. Саме тому ми створили соціальний проект "Мама року", аби відшукати, нагородити і розказати про неймовірних мам України. Отримавши широкий відгук українців – понад 2000 зворушливих історій, ми зрозуміли, що маємо зробити більше. Так народилася ідея проведення конференції “Мама може”, де ми об'єднуємо жінок для того, щоб поділитися досвідом, допомогти знайти відповіді на питання, що їх хвилюють, надихнути залишатися активними, сучасними і просто щасливими", - зазначила керівниця PR-відділу Лінії магазинів EVA Олександра Гнатик.



Більш детальну інформацію про проект можна прочитати за посиланнями.

Довідка

Щорічна премія "Мама року" присвячується дбайливим, надихаючим, гарним, стильним, успішним, добрим, енергійним і талановитим мамам. Раз на рік оголошується конкурс, в якому беруть участь жінки з усієї України. Переможниць обирають за результатами оцінки експертів та інтернет-голосування. Можна взяти участь, розказавши про себе, свою маму, дружину або подругу в одній з 8 номінацій "Натхнення", "Велике серце", "Сімейний затишок", "Спорт", "Успіх", "Супербабуся", "Блогер" та "Мій Дім – моя EVA". За весь час існування премії з 2015 року учасники поділилися понад 2000 історіями материнства та була визначена 61 переможниця.

Лінія магазинів EVA – найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я, що пропонує широкий асортимент товарів декоративної косметики, парфумерії, товари по догляду за обличчям та тілом, біжутерію, аксесуари, побутові товари, а також товари по догляду за малюками.



Понад 5 мільйонів осіб є користувачами програми лояльності EVA МОЗАЇКА.



Шість років поспіль компанія EVA не залишає лідерські позиції, отримуючи нагороду Національної премії України Retail Awards "Вибір споживача", а наприкінці 2018 року Лінію магазинів EVA визнано "Кращим магазином краси та здоров’я" за версією міжнародного фестивалю-конкурсу премії "Вибір року-2018". Постійний проект допомоги недоношеним дітям "Orange Days в EVA!" приніс перемогу в конкурсі, ініційованому ООН в Україні Partnership for Sustainability Award 2018.



За 16 років компанія зросла до 825 магазинів по всій території України (станом на 18.04.2019), представила більш ніж 30 000 асортиментних позицій, а також започаткувала 37 власних торгових марок.



Зараз штат співробітників мережі налічує понад 10000 осіб. EVA дотримується найвищих стандартів роботи з клієнтами та високого рівня корпоративної культури, що відображено у моделі сервісу компанії: "EVA – це краща подруга, що дарує щастя бути собою".