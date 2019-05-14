Линия магазинов EVA наградила лучших мам Украины на конференции "Мама может"

Ежегодная конференция "Мама может", созданная в рамках национальной премии "Мама года" от Линии магазинов EVA, собирает на одном пространстве успешных, стильных, спортивных и ярких мам, которые стремятся постоянно становиться лучше и счастливее. В этом году мероприятие прошло под названием "Мама может: в поисках вдохновения". 11 мая Линия магазинов EVA собрала женщин для обсуждения тем, волнующих их больше всего: как чувствовать себя наполненной, откуда черпать вдохновение и ресурс для материнства и как не отказывать себе в желании постоянно развиваться и создавать новую себя.

Спикерами конференции стали 8 известных украинских экспертов в области шоу-бизнеса, спорта, имиджмейкингу, личного развития и семейной психологии. Они поделились с участниками конференции своими советами и лайфхак, как »не выгорать", наслаждаться жизнью, семьей и работой без зазрения совести и сохранять гармоничные отношения с детьми и мужем.



"Отношение к материнству у женщины меняется в зависимости от возраста и количества детей. Это то почему нельзя научиться в школе или университете, то, почему учишься благодаря детям и навсегда меняет твою жизнь. На этом пути даже в самых сильных женщин бывают моменты слабости и отчаяния . Национальная конференция "мама может" уже не первый год становится возможностью для каждой женщины, для каждой мамы, посмотреть на себя со стороны и понять, что мама может мечтать, не робеть, а действовать и менять свою жизнь в 20, 30 или даже 40 лет. Мама может и должен быть счастливой женщиной ! " - поделилась украинская актриса и телеведущая "Сниданку.Вихидний" на телеканале 1 + 1 Валентина Хамайко.



Конференция стала кульминацией пятой, юбилейной Национальной премии "Мама года", конкурса, который призывает украинский поделиться счастливыми историями материнства и поблагодарить своих мам. В этом году конкурс начался 28 февраля, а отбор историй продолжался до 1 апреля. Всего за месяц украинцы рассказали более 600 трогательных и вдохновляющих историй, которые поразили украинском и экспертов.



19 апреля Линия магазинов EVA объявила результаты "Мама года-2019", выбрав 14 кормящих победительниц со семи городов Украины. Героини историй-победительниц были награждены титулом "Мама года" на конференции "Мама может", а также получили главный приз - отдых в SPA-комплексе, волшебное перевоплощение от стилистов и визажистов, фотосессию, мастер-классы известных экспертов и многочисленные подарки от партнеров проекта .



"Как социально ответственная компания, мы понимаем, что большой бизнес может влиять на население и помогать ему. С более 5000000 пользователей программы лояльности Линии магазинов EVA большая часть является мамами или станут ими в недалеком будущем. Именно поэтому мы создали социальный проект" Мама года ", чтобы найти, наградить и рассказать о невероятных мам Украине. Получив широкий отклик украинский - более 2000 трогательных историй, мы поняли, что должны сделать больше. Так родилась идея проведения конференции" Мама может ", где мы об "Соединяем женщин для того, чтобы поделиться опытом, помочь найти ответы на вопросы, которые волнуют, вдохновить оставаться активными, современными и просто счастливыми", - отметила руководитель PR-отдела Линии магазинов EVA Александра Гнатик.



Более подробную информацию о проекте можно прочитать по ссылкам.

Справка

Ежегодная премия «Мама года» посвящается заботливым, вдохновляющим, красивым, стильным, успешным, добрым, энергичным и талантливым мамам. Раз в год объявляется конкурс, в котором принимают участие женщины со всей Украины. Победительниц выбирают по результатам оценки экспертов и интернет-голосования. Можно принять участие, рассказав о себе, свою маму, жену или подругу в одной из 8 номинаций "Вдохновение", "Большое сердце", "Семейный уют", "Спорт", "Успех", "Супербабушка", "Блогер" и " Мой Дом - моя EVA ". За все время существования премии с 2015 года участники поделились более 2000 историями материнства и была определена 61 победительница.

Линия магазинов EVA - крупнейшая национальная сеть магазинов красоты и здоровья, предлагающий широкий ассортимент товаров декоративной косметики, товары по уходу за лицом и телом, бижутерию, аксессуары, бытовые товары, а также товары по уходу за детьми.



Более 5000000 человек являются пользователями программы лояльности EVA МОЗАИКА.



Шесть лет подряд компания EVA не оставляет лидерские позиции, получая награду Национальной премии Украины Retail Awards "Выбор потребителя", а в конце 2018 Линию магазинов EVA признан "Лучшим магазином красоты и здоровья" по версии международного фестиваля-конкурса премии "Выбор года- 2018 ". Постоянный проект помощи недоношенным детям "Orange Days в EVA!" принес победу в конкурсе, инициированном ООН в Украине Partnership for Sustainability Award 2018.



За 16 лет компания выросла до 825 магазинов по всей территории Украины (по состоянию на 18.04.2019), представила более чем 30000 ассортиментных позиций, а также начала 37 собственных торговых марок.



Сейчас штат сотрудников сети насчитывает более 10000 человек. EVA придерживается самых высоких стандартов работы с клиентами и высокого уровня корпоративной культуры, что отражено в модели сервиса компании: "EVA - это лучшая подруга, дарит счастье быть собой".