Ліквідація наслідків ворожої атаки на Черкаси: рятувальники відзвітували про поточну ситуацію

Деталі

Внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку.

Станом на 9:30, попередньо, постраждало 9 осіб та 13 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу.

Пожежу торгівельних павільйонів ліквідовано на площі 750 кв.м. Продовжується гасіння незначних осередків під завалами готелю. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Доповнення

Сьогодні вранці окупанти завдали ракетного удару по Черкасах. Зазначається, що унаслідок роботи ППО уламки впали у центральній частині міста.

Як раніше повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко опублікував відео порятунку людини з-під завалів у Черкасах. У МВС заявили, що кількість травмованих зросла до 10.