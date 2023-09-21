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Голова МВС показав порятунок людини з-під завалів у Черкасах

Голова МВС показав порятунок людини з-під завалів у Черкасах

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко опублікував відео порятунку людини з-під завалів у Черкасах та додав, що рятувальна операція триває, передає УНН.

Цитата

«Черкаси. Відео порятунку людини з-під завалів. Рятувальна операція триває. Шукаємо постраждалих, які, імовірно, ще можуть перебувати під завалами», - підписав відео Клименко у Telegram.

Доповнення

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв, що окупанти завдали ракетний удар по Черкасах, унаслідок чого п'ятеро людей травмовано та ще одна залишається під завалами.

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