Голова МВС показав порятунок людини з-під завалів у Черкасах

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«Черкаси. Відео порятунку людини з-під завалів. Рятувальна операція триває. Шукаємо постраждалих, які, імовірно, ще можуть перебувати під завалами», - підписав відео Клименко у Telegram.

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Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв, що окупанти завдали ракетний удар по Черкасах, унаслідок чого п'ятеро людей травмовано та ще одна залишається під завалами.