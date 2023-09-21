Глава МВД показал спасение человека из-под завалов в Черкассах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко опубликовал видео спасения человека из-под завалов в Черкассах и добавил, что спасательная операция продолжается, передает УНН.
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«Черкассы. Видео спасения человека из-под завалов. Спасательная операция продолжается. Ищем пострадавших, которые, предположительно, еще могут находиться под завалами», - подписал видео Клименко в Telegram.
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Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщал, что оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам, в результате чего пять человек травмированы и еще один остается под завалами.