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Окупанти атакували Черкаси: п'ятеро людей травмовано, одна - під завалами

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Окупанти завдали ракетного удару по Черкасам, унаслідок чого п'ятеро людей травмовано та ще одна залишається під завалами. Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Цитата 

"Зранку ворог завдав ракетного удару по обласному центру.

Наразі п'ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.

Нагадаємо

У небі над Черкаською областю працють сили протиповітряної оборони.

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