Оккупанты атаковали Черкассы: пять человек травмированы, один - под завалами

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"Утром враг нанес ракетный удар по областному центру.

На данный момент пятеро пострадавших. Под завалами по меньшей мере один человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры.

Напомним

В небе над Черкасской областью работают силы противовоздушной обороны.