Оккупанты атаковали Черкассы: пять человек травмированы, один - под завалами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам, в результате чего пять человек травмированы и еще один остается под завалами. Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
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"Утром враг нанес ракетный удар по областному центру.
На данный момент пятеро пострадавших. Под завалами по меньшей мере один человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры.
Напомним
В небе над Черкасской областью работают силы противовоздушной обороны.